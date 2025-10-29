ASSE : les Verts ont la 3e meilleure attaque d’Europe !

Après son carton contre Pau (6-0), seules deux formations font mieux que l’ASSE en terme de buts…

L’ASSE dispose seulement de la 13e défense de Ligue 2, mais son attaque est la meilleure du championnat avec 27 buts marqués. Emmenés par le duo Cardona-Duffus, les Verts, flamboyant, ont réalisé le carton de la 12e journée de L2 face à Pau (6-0).

Seuls Coventry et le Bayern font mieux

Comme l’indique Poteaux Carrés, aucune équipe en France (Ligue 1, Ligue 2, National) n’a marqué autant de buts que les Verts cette saison. Mieux : dans les deux premières divisions du Top 5 européens, seuls Coventry City, actuel leader du Championship anglais avec 32 buts marqués en 12 matchs) et le Bayern Munich (leader de la Bundesliga allemande avec 30 buts marqués en 8 matchs) ont été plus prolifiques que l’ASSE.