FC Barcelone Mercato : le Barça cible un serial buteur de L1 pour l’après Lewandowski !

Le FC Barcelone scrute déjà le marché pour assurer son attaque après Robert Lewandowski. Selon Mundo Deportivo, Joaquin Panichelli (RC Strasbourg, 23 ans) figure dans les plans du club catalan.

Et si le FC Barcelone avait déjà trouvé son futur grand buteur en Ligue 1 ? Selon Mundo Deportivo, l’excellent Joaquin Panichelli (23 ans) figure dans les plans du club catalan en vue de la saison prochaine.

Le jeune attaquant argentin est perçu comme une alternative intéressante et abordable derrière la priorité du Barça, Julian Alvarez. Panichelli, auteur d’une saison remarquée sous les couleurs du RC Strasbourg, attire l’attention par sa capacité à marquer et à se créer des occasions, un profil idéal pour un club en quête de renforts offensifs.

Panichelli et Eyong ciblés au Barça

Une autre piste mène à Etta Eyong, révélation de la Liga cette saison, dont le rendement et la polyvalence ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens. Le Barça semble vouloir préparer l’avenir en anticipant le départ ou le remplacement progressif de Lewandowski, tout en sécurisant des options compétitives et moins coûteuses.

Le club catalan doit désormais trancher rapidement, car le marché des transferts et la concurrence européenne s’annoncent intenses. Entre Panichelli et Eyong, le FC Barcelone cherche un profil capable de combiner efficacité et adaptation rapide à un effectif déjà très offensif.