Le FC Barcelone touche au but pour le remplaçant de Robert Lewandowski !

En quête d’un nouvel attaquant pour l’été prochain, le FC Barcelone touche au but pour un numéro 9 également courtisé par le Real Madrid.

Avec le départ annoncé de Robert Lewandowski, dont le contrat s’achève à la fin de la saison, le FC Barcelone doit envisager de renforcer son attaque, et un nom attire particulièrement leur attention : Etta Eyong, jeune attaquant camerounais de 22 ans évoluant à Levante.

Etta Eyong s’est rapidement imposé comme l’une des révélations de la Liga. En dix journées, il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives. Ses performances lui ont valu une sélection en équipe nationale du Cameroun et ont suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs, tant en Espagne qu’en Angleterre, notamment le Real Madrid, Manchester City, Manchester United et Arsenal.

Une arrivée en janvier avant un prêt ?

Selon Mundo Deportivo, Barça semble pour l’instant en pole position pour séduire Eyong, d’autant plus que le joueur nourrit depuis longtemps une admiration pour le club et a déjà marqué contre le Real Madrid, lorsqu’il évoluait avec la réserve de Villarreal. L’attaquant souhaite clarifier son avenir dès le mercato d’hiver et, si un accord est trouvé, pourrait rester prêté au Levante jusqu’à la fin de la saison en raison des règles de la Liga. Le FC Barcelone avait déjà tenté de l’enrôler l’été dernier, mais le fair-play financier avait empêché la transaction ; un assouplissement de cette règle en janvier pourrait relancer le dossier.

Un autre point fort pour le Barça réside dans le coût du joueur : sa clause libératoire est fixée à 30 millions d’euros pour un club espagnol et 40 millions pour un club anglais. À titre de comparaison, d’autres jeunes talents comme Julián Álvarez, auteur du même nombre de buts, ont une valeur largement supérieure, rendant Eyong une opportunité de marché particulièrement attractive.