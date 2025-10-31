Le PSG pourrait devoir se passer d’Ousmane Dembélé pour son prochain match contre Nice (samedi, 17h). L’ailier français est actuellement incertain et reste étroitement surveillé par le staff médical du club.

Selon L’Équipe, Ousmane Dembélé ressent des sensations incertaines et aucune décision définitive n’a encore été prise quant à sa participation. Cette situation met Luis Enrique face à un dilemme : aligner un joueur à 100% ou se prémunir contre une aggravation possible de sa condition physique.

Le timing est délicat pour le PSG. Après une série de performances mitigées, l’équipe doit rester au complet pour affronter Nice, un adversaire souvent coriace en Ligue 1. La présence ou l’absence de Dembélé pourrait peser lourd dans le plan tactique de l’entraîneur espagnol.

Les supporters attendent avec impatience des nouvelles rassurantes, mais pour le moment, l’incertitude plane. Dembélé devra rapidement montrer qu’il peut être opérationnel pour aider le PSG à conserver son rythme et ses ambitions en championnat.