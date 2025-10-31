Un fidèle supporter israélien du Real Madrid est décédé d’un arrêt cardiaque lors du dernier Clásico, juste après le penalty raté de Kylian Mbappé.

C’est un terrible drame qui a frappé le Santiago Bernabéu le week-end dernier lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-1). En effet, Yigal Brodkin, un Israélien fidèle madridista, a tragiquement perdu la vie durant le match. Victime d’un arrêt cardiaque soudain dans le stade, il n’a pas pu être sauvé malgré des efforts de réanimation immédiats.

Son fils, Sean Brodkin, a partagé un témoignage poignant sur l’amour et la passion de son père pour le Real Madrid : « Mon père était un supporter inconditionnel du Real Madrid depuis 2009. Il a transmis son amour pour le club à chacun d’entre nous ; toute notre famille est composée de madridistas passionnés. » Sean rappelle également les voyages familiaux à Madrid pour voir le club jouer, des moments qu’ils considéraient comme parmi les plus heureux de leur vie.

Le drame est survenu juste après un moment intense du match, à savoir le penalty de Kylian Mbappé repoussé par Wojciech Szczęsny à la 52e. Yigal a alors subi un arrêt cardiaque dans les tribunes. Sean conclut avec émotion : « Pour notre famille, le Real Madrid n’était pas seulement un club, mais un lien commun, une passion pour la vie qui nous unissait. Le Real Madrid était, et restera toujours, une partie de ce que mon père était et de ce que nous sommes. »

Le message complet

« Un hommage de la part de Madridista Israel, le club officiel des supporters du Real Madrid en Israël, s’incline devant le décès prématuré de Yigal Brodkin, paix à son âme, qui a trouvé la mort au Santiago Bernabéu lors du Clásico dimanche dernier. Yigal, un supporter inconditionnel du Real Madrid de tout son cœur, a été victime d’un arrêt cardiaque soudain pendant le match. Malgré des efforts de réanimation immédiats, sa vie n’a pas pu être sauvée.

Son fils, Sean, a écrit à son sujet : « Mon père était un supporter inconditionnel du Real Madrid depuis 2009. Il a transmis son amour pour le club à chacun d’entre nous ; toute notre famille est composée de madridistas passionnés. Je porte chaque jour un tatouage du club sur mon corps, symbole du lien profond et de l’admiration que nous avons en tant que famille pour le club. Au fil des années, mon père a réalisé un rêve : il a emmené chacun de ses enfants, et même ma mère, à Madrid pour voir le Real Madrid jouer. Ces voyages et expériences ont été parmi les moments les plus heureux de sa vie. »

« Malheureusement, lors de l’un de ces matchs, juste après le penalty manqué de Kylian Mbappé, mon père a subi un arrêt cardiaque soudain dans le stade. Malgré des efforts de réanimation immédiats, il n’a pas pu être sauvé. Pour notre famille, le Real Madrid n’était pas seulement un club, mais un lien commun, une passion pour la vie qui nous unissait. Le Real Madrid était, et restera toujours, une partie de ce que mon père était et de ce que nous sommes. »

Mardi prochain, lors de la diffusion du match contre Liverpool à Hangar 11, nous rendrons un hommage spécial à Yigal avant le coup d’envoi — un madridista dans le cœur et l’âme, jusqu’au dernier instant ».