En public, tout semble calme. Mais dans les coulisses du Real Madrid, la tension serait à son comble entre Vinícius et Xabi Alonso. Une guerre silencieuse qui pourrait se décider dès cet été.

À première vue, tout va bien. Xabi Alonso et Vinícius affichent sourire et unité devant les médias. Mais la réalité dans le vestiaire du Real Madrid est toute autre : Don Balon affirme que les deux hommes ne se parlent plus ! Les regards s’évitent, les échanges se limitent au strict nécessaire, et la trêve publique cache une fracture profonde qui commence à peser sur l’équipe.

Le conflit trouve son origine lors du dernier Clasico face au FC Barcelone (2-1). Vinícius, pourtant décisif, a été remplacé à la 72e minute. Sa réaction a été immédiate et violente : protestations dans le tunnel, direction le vestiaire sans saluer Alonso et cris mémorables captés par les caméras. Depuis, malgré des messages de calme et des excuses publiques du Brésilien, le malaise perdure. Son message de pardon, adressé au club, au président Florentino Pérez et à ses coéquipiers, ne mentionnait pas Xabi Alonso, un geste perçu comme un nouveau signe de mépris.

Le club, lui, soutient pleinement son entraîneur. Une réunion de « l’unité » a été organisée avec les capitaines et le staff technique, mais tous savent que la trêve n’est que temporaire. Thibaut Courtois et Dani Carvajal, piliers de l’équipe, ont rappelé que l’autorité d’Alonso ne devait pas être remise en question. Et dans un vestiaire où la gestion des egos est cruciale, cette tension pourrait avoir des conséquences sur la performance collective. La décision finale semble déjà dessinée : soit Vinícius accepte un rôle différent, soit il part. L’été prochain pourrait sceller le destin de ce duel explosif.