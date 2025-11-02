L’événement était attendu par tout le peuple merengue : Endrick a finalement fait ses premiers pas avec le Real Madrid cette saison lors de la large victoire face à Valence (4-0). Après 14 matchs passés dans l’ombre, la jeune pépite brésilienne de 17 ans a eu droit à ses premières minutes en Liga, tenant en haleine les observateurs et relançant instantanément toutes les spéculations autour de son avenir, mais aussi de sa place en sélection brésilienne alors que la Coupe du Monde se profile.

14 matchs d’attente et une entrée remarquée face à valence

Impossible de cacher la tension au moment où Xabi Alonso décide enfin de faire entrer Endrick. Attendue depuis le début de saison, son apparition face à Valence à la 79e minute suscite un frisson immédiat au sein du Bernabéu. Il remplace ni plus ni moins que Kylian Mbappé, dans un contexte où le Real Madrid mène sans trembler, mais où l’expectative autour du jeune brésilien atteint son comble. Le symbole est fort.

Dès ses premiers ballons, Endrick affiche son tempérament. En quelques instants, il provoque un coup-franc dangereux aux abords de la surface adverse, confirmant ce que ses suiveurs pressentaient : ce gamin n’a peur de rien. Sans inscrire de but ou de passe décisive, il marque pourtant la partie par son énergie et sa volonté de démontrer qu’il peut apporter dans un effectif ultra concurrentiel.

Avec seulement 11 minutes disputées sur 11 matchs possibles en Liga, Endrick pointe à 1,11% du temps de jeu total. Insuffisant pour l’instant, mais ce premier frisson laisse autant de promesses que d’interrogations sur sa capacité à s’imposer rapidement à Madrid, tandis que d’autres jeunes cracks ont connu des fortunes diverses dans le même contexte.

Quel avenir pour Endrick : prêt à l’Ol et rêve de coupe du monde

Son entrée sur le terrain relance d’autant plus les rumeurs d’un prêt possible à l’OL cet hiver. Le club lyonnais, séduit depuis plusieurs semaines par le profil d’Endrick, pourrait rapidement se positionner pour offrir à la pépite brésilienne du temps de jeu régulier et un rôle plus décisif, loin de la concurrence féroce des Galactiques. À Lyon, le jeune attaquant trouverait un contexte idéal pour se relancer, à l’image d’autres jeunes talents venus faire leurs armes en Ligue 1, comme on a pu le voir récemment avec le retour imminent de Paul Pogba avec l’AS Monaco.

Derrière cette réflexion, l’objectif d’Endrick est limpide : convaincre le sélectionneur brésilien et préserver ses chances de figurer dans le groupe pour la prochaine Coupe du Monde. À Madrid, son temps de jeu risque de rester limité dans l’immédiat, alors qu’un passage par l’OL pourrait le remettre au centre du jeu et sous les projecteurs, conditions idéales pour séduire la Seleção à l’heure des grandes décisions.

En repoussant sa première apparition aussi tard dans la saison, le Real Madrid envoie un signal fort, mais Endrick, fidèle à sa réputation de phénomène, relève déjà la tête. Son impact immédiat, mêlé à une impatience palpable, pimente la suite de son aventure européenne et ouvre une période de suspense, entre espoirs de confirmation à Madrid et possible nouveau défi en Ligue 1.