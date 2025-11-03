Il joue au LOSC, il a 18 ans, et un coéquipier le compare déjà à l’ancien milieu parisien…

Ayyoub Bouaddi est courtisé en vue du Mercato. Après le PSG, où Luis Enrique est mordu de lui, et le Real Madrid, Caughtoffside révélait récemment qu’Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich sont également sur les rangs pour le prometteur milieu du LOSC, que les recruteurs parisiens ont récemment supervisé, et que Manchester United aurait une longueur d’avance sur le dossier.

Meunier voit du Motta en Bouaddi

Passeur décisif ce week-end, Bouaddi s’est attiré les éloges d’Olivier Giroud. «Il a été énorme, il était partout. Il est impressionnant de précocité, de maturité. Je sais qu’il a la tête sur les épaules et qu’il va aller très haut. Il fait déjà énormément de choses, et le jour où il enchaînera les buts et les passes décisives…», a commenté l’ancien international français en zone mixte. Thomas Meunier, lui, a carrément osé la comparaison avec Thiago Motta, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain. «Ayyoub est unique en son genre, a glissé le Belge. Un Motta était comme lui, très élégant avec énormément de technique, un vrai numéro 6 qui courait beaucoup. Mais il avait un côté un peu plus crapule. Ayyoub est un mec très propre, ce que j’aime chez lui. Il ne fait pas d’histoires, on ne l’entend pas râler. Il est toujours souriant, le premier arrivé, le dernier parti. Il tire les autres vers le haut. Thiago était un joueur exceptionnel, mais Ayyoub n’a que 18 ans. À cette allure-là, il ne fera pas de vieux os à Lille». N’en jetez plus !