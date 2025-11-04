PSG : 2 absences dans le groupe pour affronter le Bayern
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : 2 absences dans le groupe pour affronter le Bayern

Luis Enrique avec l'un de ses adjoints avant le match du PSG à Lorient.
Raphaël Nouet
4 novembre 2025

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé son groupe pour le choc face au Bayern Munich ce soir. Une fois n’est pas coutume, il n’y a pas de surprise, les absences étaient annoncées.

Privé de Désiré Doué au moins pour un mois, Luis Enrique ne compte pas d’autre absence préjudiciable à l’heure d’affronter le Bayern Munich en Champions League ce soir. L’entraîneur du PSG vient de dévoiler son groupe pour cette affiche et l’ancien Rennais est la seule absence notable avec Zabarnyi, qui est suspendu. Même si Ousmane Dembélé ne devrait pas être titulaire, il est bien présent après son alerte contre Nice (1-0) samedi et devrait jouer en seconde période.

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.
Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Hernandez, Mendes, Pacho.
Milieux : Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Neves.
Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Lee, Mayulu, Barcola, Ndjantou, Mbaye.

Ligue des championsPSG
#A la une

Les plus lus

Luis Enrique avec l'un de ses adjoints avant le match du PSG à Lorient.
Ligue des champions...

PSG : 2 absences dans le groupe pour affronter le Bayern

Par Raphaël Nouet
Lucas Chevalier tout sourire lors d'un échauffement avec le PSG.
Ligue 1...

PSG : Chevalier justifie ses boulettes du début de saison

Par Raphaël Nouet
Tawfik Bentayeb (au sol) après son choc avec Noah Reveyre, lundi, lors de Pau-Troyes.
ASSE...

ASSE : une excellente nouvelle pour la défense verte venue de Troyes !

Par Raphaël Nouet
Louis Leroux lors du derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais.
FC Nantes...

Le Stade Rennais prêt à chiper un symbole du FC Nantes à prix cassé ?

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs du RC Lens après un but contre le FC Lorient.
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or font la course en tête avec Arsenal dans un domaine

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca en tribunes lors du match de l'OL contre le Paris FC.
Mercato...

Fonseca a battu l’OM pour Endrick mais le Real Madrid refroidit l’OL

Par Raphaël Nouet
Désiré Doué en action à Brest, avant sa blessure lors de Lorient-PSG.
Ligue 1...

PSG : après le Ballon d’Or de Dembélé, au tour de Doué d’être couronné !

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr félicitant Arda Güler lors du Clasico.
FC Barcelone...

Vinicius retrouve sa proie favorite, le FC Barcelone va signer un prodige

Par Raphaël Nouet
Luis Castro donnant des consignes à ses joueurs lors du match du FC Nantes contre Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : malgré le coup de sang de Kita, Castro serein pour son avenir

Par Raphaël Nouet
Medhi Benatia au bord du terrain lors d'un match de l'OM au Vélodrome.
Ligue 1...

OM : Medhi Benatia sur le départ ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique sur le bord de la touche lors du match entre le PSG et l'OGC Nice.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique va relancer deux blessés face au Bayern… mais pas Dembélé !

Par Raphaël Nouet
ASSE : le malaise entre Horneland et ses joueurs se confirme
ASSE...

ASSE : le malaise entre Horneland et ses joueurs se confirme

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Esteban Lepaul façonné par un ancien crack de l’OL
Ligue 1...

Stade Rennais : Esteban Lepaul façonné par un ancien crack de l’OL

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : recasée, Nicki Nicole assène le coup de grâce à Lamine Yamal 

Par Bastien Aubert
ASSE : gros coup dur pour l’ancien Vert Victor Lobry (Amiens)
Amiens SC...

ASSE : gros coup dur pour l’ancien Vert Victor Lobry (Amiens)

Par Laurent Hess
La joie des Verts après le but de Davitashvili contre le Red Star.
ASSE...

ASSE : les Verts ont-ils vraiment le niveau pour retrouver la Ligue 1 ?

Par Raphaël Nouet
PSG Mercato : le nouveau Thiago Motta fait craquer Luis Enrique !
LOSC...

PSG Mercato : le nouveau Thiago Motta fait craquer Luis Enrique !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Balzaretti n’arrive pas seul à Marseille !
Mercato...

OM Mercato : Balzaretti n’arrive pas seul à Marseille !

Par Laurent Hess
PSG : Doué, c’est plus grave que prévu !
Equipe de France...

PSG : Doué, c’est plus grave que prévu !

Par Laurent Hess
Ludovic Blas (Stade Rennais)
Mercato...

OM Mercato : Marseille doit-il tenter le coup Ludovic Blas (Stade Rennais) ?

Par Bastien Aubert
OM Mercato : une recrue va débarquer à Marseille !
Ligue 1...

OM Mercato : une recrue va débarquer à Marseille !

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : Oriol Romeu va reprendre du service
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Oriol Romeu va reprendre du service

Par Laurent Hess
PSG : Vitinha admire un joueur incroyable du Bayern Munich
Bundesliga...

PSG : Vitinha admire un joueur incroyable du Bayern Munich

Par Laurent Hess
ASSE INFO BUT ! Mercato : une destination se précise pour N’Guessan, une nouvelle offre dans les tuyaux pour Stassin
ASSE...

ASSE INFO BUT ! Mercato : une destination se précise pour N’Guessan, une nouvelle offre dans les tuyaux pour Stassin

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet