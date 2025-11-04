PSG : 2 absences dans le groupe pour affronter le Bayern

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé son groupe pour le choc face au Bayern Munich ce soir. Une fois n’est pas coutume, il n’y a pas de surprise, les absences étaient annoncées.

Privé de Désiré Doué au moins pour un mois, Luis Enrique ne compte pas d’autre absence préjudiciable à l’heure d’affronter le Bayern Munich en Champions League ce soir. L’entraîneur du PSG vient de dévoiler son groupe pour cette affiche et l’ancien Rennais est la seule absence notable avec Zabarnyi, qui est suspendu. Même si Ousmane Dembélé ne devrait pas être titulaire, il est bien présent après son alerte contre Nice (1-0) samedi et devrait jouer en seconde période.

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Hernandez, Mendes, Pacho.

Milieux : Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Neves.

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Lee, Mayulu, Barcola, Ndjantou, Mbaye.