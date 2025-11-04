En une seule période, le PSG a perdu à la fois Ousmane Dembélé, mais aussi Achraf Hakimi face au Bayern Munich.

La magie du football peut basculer en un instant. Mardi soir, Ousmane Dembélé en a fait l’expérience sur la pelouse du Parc à l’occasion du choc entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des Champions. Après un slalom prometteur et une frappe qui semblait faire trembler les filets du Bayern, l’attaquant français a vu son espoir d’égalisation s’évanouir, signalé hors-jeu.

Quelques minutes plus tard, le rêve se transformait en inquiétude : Dembélé a quitté le terrain, remplacé par Kang-in Lee, le visage crispé par la douleur après avoir ressenti une gêne à la cuisse. Une absence à craindre, s’ajoutant à celle de Désiré Doué, déjà éloigné des terrains.

Un nouveau gros coup dur pour le PSG, qui a également perdu Achraf Hakimi, victime d’un énorme tacle de la part de Luis Diaz, expulsé dans la foulée. Le Marocain est sorti en larmes, touché à la cheville gauche.