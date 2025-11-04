PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le Bayern Munich

Voici les compos officielles du choc entre le PSG et le Bayern Munich pour la 4e journée de Ligue des Champions.

Ce mardi soir, le PSG reçoit le Bayern Munich à l’occasion du choc de la 4e journée de la Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Enrique et Vincent Kompany. Coup d’envoi à 21 heures au Parc des Princes.

Les compos officielles

PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes – Vitinha, Zaïre-Emery, Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Bayern Munich : Neuer (cap) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Diaz – Kane.