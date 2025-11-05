L’ancien défenseur de Dortmund et du Bayern Munich Mats Hummels, bourreau du PSG en demi-finales de la C1 2024, a goûté ses retrouvailles avec le Parc des Princes.

Arrivés sur la pointe des pieds au Parc des Princes hier, les Allemands en sont repartis tout fiers. Le Bayern Munich a réalisé une impressionnante démonstration de force sur la pelouse du champion d’Europe en titre. Les Bavarois, qui ont gagné tous leurs matches cette saison, ont largement dominé le PSG en première période, inscrivant deux buts, avant de tenir le choc en seconde période, qu’ils ont disputée à dix suite à l’expulsion de Luis Diaz juste avant la pause.

« Les corners ici me manquent »

Au final, ce succès 2-1 a fait la joie de tous, et notamment des anciens joueurs du Bayern comme Mats Hummels. L’ex-défenseur, devenu consultant, était au Parc hier pour commenter la rencontre. Il en a profité pour poster ce commentaire sur X : « Les corners ici me manquent ». Une référence à son coup de tête sur un coup de pied de coin en demi-finale retour de la Champions League, qui avait donné la victoire à Dortmund (1-0) au Parc.

Alors que le PSG était ultra favori de cette demie, c’est le BvB qui avait décroché sa qualification pour la finale de Wembley (où il s’était incliné face au Real Madrid). Les Schwargelb avaient gagné deux fois 1-0, avec beaucoup de chance à chaque fois (quatre poteaux parisiens sur l’ensemble des deux matches). Un cauchemar pour Luis Enrique, qui aurait pu toucher au but dès sa première saison parisienne…