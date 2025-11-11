La montée en puissance de Mahdi Camara (27 ans) coïncide avec le regain de forme du Stade Rennais. Et a fortiori de la continuité d’Habib Beye sur le banc du club breton.

La récente montée en puissance de Mahdi Camara ne passe pas inaperçue du côté du Stade Rennais. Selon les supporters locaux, le milieu de terrain, passé par l’ASSE, est en train de devenir un élément clé du SRFC, et son impact sur le terrain contribue directement à la stabilité d’Habib Beye sur le banc. « La montée en puissance de Mahdi Camara fait plaisir à voir. Il nous manquait ce milieu box to box capable d’aller chercher haut et de gratter des ballons proche du but adverse », confient les fans rennais.

Depuis quelques matches, Camara enchaîne les performances solides, apportant autant de densité défensive que de dynamisme offensif. Son influence va bien au-delà des simples statistiques : sa capacité à récupérer des ballons et à relancer rapidement l’attaque a redonné une assise au milieu rennais. Recruté cet été par le Stade Rennais, le joueur de 27 ans n’apportait jusque-là pas assez d’impact au milieu de terrain. Ses prestations étaient trop neutres.

Pour Beye, son retour en bonne forme représente un atout précieux. Alors que les critiques peuvent rapidement fuser sur les entraîneurs en cas de résultats irréguliers, la régularité de Camara offre au technicien une stabilité bienvenue et une marge de manœuvre dans ses choix tactiques. Sa doublette avec Valentin Rongier a de l’avenir.