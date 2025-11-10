Après la bagarre entre Green Angels et Magic Fans à Troyes (3-2) samedi, les supporters de l’ASSE pourraient être interdits de représentation samedi à Dijon en Coupe de France.

Ce lundi, Le Progrès fait le point sur la bagarre ayant opposé Green Angels et Magic Fans dans le parcage du stade de l’Aube samedi. Le quotidien régional explique que ce qui a mis le feu aux poudres a été un « vol d’étendard et un jet de verre d’eau ». Des historiques des deux groupes auraient alors essayé de calmer le jeu mais ils auraient été violemment pris à partie. La bagarre aurait duré une quarantaine de minutes jusqu’à ce que les Green Angels ne débâchent pour quitter l’enceinte avant la pause.

Pas de déplacement officiel autorisé samedi à Dijon ?

La mauvaise nouvelle, c’est que cette altercation devrait avoir des conséquences. Le Progrès annonce qu’une réunion de sécurité s’est tenue ce lundi pour le match entre Quetigny et l’ASSE, samedi à Dijon, pour le 7e tour de la Coupe de France. Même si une décision définitive ne sera prise que mercredi, les supporters stéphanois pourraient être sanctionnés d’une interdiction d’afficher leurs couleurs. Ce qui implique qu’il n’y aura pas de déplacement officiel pour les groupes ultras.

Les Green Angels et les Magic Fans vont être sous surveillance pendant plusieurs semaines, surtout lors des prochains matches à Geoffroy-Guichard car les risques de vendetta sont grands…