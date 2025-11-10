Après Lucas Stassin, élu meilleur joueur de Ligue 2 en septembre, c’est au tour de Florian Tardieu de représenter l’ASSE aux trophées UNFP pour le mois d’octobre.

Il y a un mois, Lucas Stassin recevait le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2 après un mois de septembre très réussi. L’attaquant belge avait inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en trois rencontres face à Clermont (2-1), Reims (3-2) et Amiens (1-0). Il avait été en concurrence avec deux Troyes, leaders de la L2. Eh bien, pour le mois d’octobre, rebelote avec un Stéphanois à la lutte cette fois avec un seul Aubois.

Ce sont les supporters qui votent…

Le Stéphanois, c’est Florian Tardieu, deux buts contre Le Mans (2-3), une réalisation et une passe décisive lors du festival contre Pau (6-0). Le milieu offensif de l’ASSE est en concurrence avec l’attaquant troyen Tawfik Bentayeb (5 buts en 4 matches) et le Dunkerquois Enzo Bardeli (2 buts en 4 matches). Les Verts vont-ils réaliser la passe de deux ? C’est fort possible…

En effet, ce sont les supporters qui votent pour les trophées UNFP. L’AS Saint-Etienne en ayant largement plus que Dunkerque et l’ESTAC, il y a fort à parier que Florian Tardieu sera sacré et succèdera à Lucas Stassin.