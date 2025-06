ASSE Mercato : Kilmer Sports fait monter les enchères pour Stassin 

Alors qu’un accord entre le RC Lens et Lucas Stassin (20 ans) a été annoncé, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne seraient de plus en plus gourmands au niveau du prix de vente de l’attaquant belge.

🟥 Rumeur

Le feuilleton Stassin repart de plus belle au mercatoAbsent à la reprise de l’entraînement de l’AS Saint-Étienne il y a une dizaine de jours, l’attaquant belge a fait son retour cette semaine à l’Etrat et a donné de ses nouvelles en plein mercato.

« Je me suis bien reposé, j’ai vu la famille, tout s’est bien passé, a-t-il déclaré. Moi ça va, il faut que je reprenne doucement pour retoucher le ballon un peu et retrouver des sensations. J’espère que ça ira. Là, je reprends la course et on verra quand je serai prêt à reprendre avec les autres. »

Entre 18 et 22 M€ pour Stassin ?

Selon Team Football, un accord entre Stassin et le RC Lens autour d’un prêt avec option d’achat. « Reste à s’entendre sur la clause de rachat. Pour arracher la signature de l’attaquant belge, il faudra y mettre le prix », explique le média. Si nos confrères ajoutent que le Sporting Portugal, Brentford, Brighton, Rennes, Marseille, le Paris FC, Leipzig et Wolverhampton ont également manifesté leur intérêt pour l’attaquant belge, ils précisent aussi que le club ne le bradera pas : la fourchette est entre 18 et 22 M€.

« Mais l’ASSE pourrait ouvrir la porte à un prêt intelligent, pour garder la main en cas de remontée. Pas de feu d’alarme financier, mais une vraie volonté d’optimiser la valeur du joueur », concluent-ils. Tout reste ouvert.