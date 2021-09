Les infos du jour : La vente de l’ASSE s'accélère, les plans du Barça pour l'après Koeman

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le prince cambodgien Norodom Ravichak est enfin sorti du silence pour confirmer son envie de reprendre l’ASSE et ses ambitions pour le club !

ASSE : reprise, ambitions, le prince Ravichak sort de sa réserve !

ASSE : un rachat accéléré pour impulser un Mercato dantesque cet hiver ?

Les plans du Barça pour l’après-Koeman

FC Barcelone : après Messi, Koeman pourrait mener le Barça à la ruine !

FC Barcelone, PSG : Pirlo en pole après Koeman, le Real Madrid a une arme fatale pour Mbappé

FC Barcelone - Mercato : un nouveau nom pour l'après-Koeman, Thierry Henry de retour au Camp Nou ?

Tensions dans les vestiaires de Ligue 1

PSG : Pochettino sur la sellette après l’épisode Messi, un amoureux de l’OM pour le remplacer ?

OL - Mercato : piqué par Bosz, un cadre lui a apporté une réponse cinglante !

OM : Sampaoli a provoqué des premières tensions dans le vestiaire

OM - Mercato : une recrue estivale est terriblement jalousée dans le vestiaire

PSG - OL (2-1) : Messi isolé dans le vestiaire après l’épisode avec Pochettino ?

PSG - OL (2-1) : après l’épisode Messi, Doha envoie un message piquant à Pochettino !

Les conférences de presse avant les matchs de ce mercredi

FC Nantes : Brest, la confiance, le point médical, Kombouaré avait des choses à dire

ASSE : Puel annonce une mauvaise nouvelle contre l’OL et a un avis tranché sur la vente !

LOSC - Stade de Reims : Gourvennec incite ses joueurs à en faire plus et réclame une victoire PSG : Pochettino rebondit sur la polémique avec Messi, parle de Metz et du placement de Mbappé

OM : une semaine à deux chocs, le turnover, Mandanda, Milik… c'était la conf' de Sampaoli

OL : Bosz attend ses joueurs au tournant face à l'ESTAC et ne digère pas le PSG

RC Lens : Haise veut confirmer les progrès et la série positive face au RC Strasbourg

Pour Résumer

