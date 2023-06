FC Barcelone - Mercato : Gündogan a fait un gros sacrifice pour signer au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis hier, c'est officiel : Ilkay Gündogan est un joueur du FC Barcelone. Courtisé par de nombreux clubs, européens et saoudiens, le milieu allemand de 32 ans avait réduit la liste de ses courtisans à deux : le Barça ou Manchester City, où il jouait depuis sept ans et avec qui il était en fin de contrat. Il a finalement opté pour les Blaugranas, alors qu'une photo diffusée ce week-end par les champions d'Europe laissait penser que Gündogan, qui posait avec le nouveau maillot, avait changé d'avis et décidé de rester en Angleterre.