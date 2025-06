FC Nantes : Castro, jeunes, groupe… à quoi s’attendre pour la reprise des Canaris  

À six semaines du démarrage de la saison 2025‑2026, le FC Nantes entame un virage audacieux : adieu à l’ancien noyau, bonjour à la jeunesse. Sous la houlette de Luis Castro, les Canaris reprennent l’entraînement ce lundi 30 juin.

Pour ce jour de reprise, la cure de jouvence est totale au FC Nantes : plusieurs cadres historiques, notamment dans le secteur défensif, ont tiré leur révérence. En parallèle, des jeunes issus du centre de formation et des retours de prêts dynamisent l’effectif, redessiné autour d’espoirs prometteurs. Le message est clair : mise sur la formation, respiration financière… et ambition retrouvée pour fédérer à nouveau les fervents supporters.

Pourquoi ce choix ? Après une saison 2024‑2025 en demi-teinte, marquée par une lutte âpre pour le maintien puis le départ de Kombouaré en mai, la direction du FC Nantes a opté pour une stratégie long terme. Luis Castro, connu pour son goût du travail avec les jeunes et son énergie offensive, incarne cette nouvelle philosophie. Le centre de formation, basé à la Jonelière, va jouer un rôle central dans ce projet. Désormais, les jeunes pousses seront directement intégrées dans le groupe pro, dans une transition pensée pour irriguer l’équipe première. Reste à savoir si cette politique paiera tout de suite. L’expérience montre que l’équilibre entre jeunesse et compétitivité est délicat à trouver.

Ce lundi après-midi, Ouest-France assure que Castro disposera normalement d’un groupe de 17 joueurs de champ et quatre gardiens de but : Anthony Lopes, Patrik Carlgren, Alban Lafont et le nouveau Alexis Mirbach seront les portiers. Derrière, sont attendus Kelvin Amian, Fabien Centonze, les jeunes Sekou Doucouré, Moutanabi Bodiang, Mathieu Acapandié et Tylel Tati et la recrue serbe Uros Radakovic. Eliminé en demi-finale de l’Euro Espoirs, Nathan Zézé dispose d’une dizaine de jours de vacances en plus. Jean-Kevin Duverne et Jean-Charles Castelletto, appelés pour des matches avec leur sélection, ne reviendront que le 7 juillet.

Le groupe du FCN :

Gardiens de but

Lopes, Carlgren, Mirbach, Lafont

Défenseurs

Amian, Centonze, Doucouré, Bodiang, Acapandié, Tati, Radakovic, Zézé (retour le 14 juillet), Duverne (le 7 juillet), Castelletto (le 7 juillet)

Milieux de terrain

Coquelin, Leroux, Tabibou, Deuff, Diack, Lepenant (le 14 juillet)

Attaquants

Mohamed, Guirassy, Benhattab, Mahamoud, Koné, Abline (le 14 juillet), Kadewere (le 7 juillet).