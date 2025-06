FC Nantes Mercato : Lafont vers un nouveau challenge en Ligue 1 ?

Après une saison compliquée sur le plan psychologique, Alban Lafont n’exclut pas un nouveau défi dès cet été. À 26 ans, le gardien du FC Nantes est en quête d’un rebond et la Ligue 1 lui fait les yeux doux.

Le message est clair, sans être une annonce officielle. « Je suis prêt, et on va préparer cet été tranquillement », glissait Alban Lafont début avril, en marge d’une saison vécue dans l’ombre et la difficulté. Touché moralement après une période de mise à l’écart dans les cages du FC Nantes, le portier formé à Toulouse ne cache plus son envie de tourner la page.

Une ouverture à un départ, mais rien de concret

Selon L’Équipe, Lafont ne ferme aucune porte. Ni à un prêt, ni à un transfert sec, selon les conditions proposées. Des clubs de Ligue 1 auraient inclus son nom dans leur réflexion pour la saison à venir, tout comme quelques formations étrangères à la recherche d’un gardien d’expérience mais encore jeune. Mais à ce jour, aucune offre sérieuse n’a été formulée, ni pour lui, ni pour le FC Nantes.

Le club, de son côté, reste attentif au marché. Avec un nouveau staff technique emmené par Luis Castro, la hiérarchie pourrait être revue. Mais rien ne dit que Lafont, malgré sa volonté de repartir sur un nouveau cycle, bénéficiera rapidement d’un point de chute à la hauteur de ses attentes sportives.

Un état d’esprit retrouvé, mais une page à tourner ?

En interne, certains saluent son comportement irréprochable malgré sa mise au second plan. Mais le message est là : pour rebondir, il lui faudra peut-être changer d’air. A Castro de trancher ce dossier épineux mais plusieurs solutions existent déjà.