OL : Aulas sous le choc après la rétrogradation en Ligue 2

Si les Bad Gones enragent contre John Textor, Jean-Michel Aulas veut rester plus mesuré après la rétrogradation de l’OL en L2.

Ce mardi soir est terrible pour l’OL. Le club olympien a été relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG. Après son audition , John Textor était pourtant confiant. « On est plutôt satisfait avait glissé l’Américain avant le verdict. La DNCG est au courant de ce qu’on a proposé, notamment la vente des parts de Crystal Palace. Tout s’est passé comme on avait prévu. On a aimé ce qu’il s’est passé cette année. On a amené beaucoup d’argent, on a fait notre boulot. J’ai assez d’argent pour assurer l’avenir. » Comme quoi le successeur de Jean-Michel Aulas n’avait vraiment rien vu venir !

« Pendant 36 ans, j’ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire »

Si les Bad Gones ont publié un communiqué à charge contre Textor et demandé sa tête, Jean-Michel Aulas, lui aussi dépité, s’est voulu plus mesuré. « C’est un choc. Un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l’Olympique Lyonnais, a posté l’ancien président. Je pense d’abord aux joueurs, aux éducateurs, aux salariés du club, à nos supporters tellement fidèles, et à tous ceux pour qui l’OL est bien plus qu’un club. Pendant 36 ans, j’ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire. J’ai tout donné pour bâtir un club solide, respecté, ambitieux et sain financièrement. Aujourd’hui, c’est la tristesse qui domine. Et une immense incompréhension. Par respect pour les institutions, et dans la retenue que m’impose aussi la disparition de Bernard Lacombe, je ne commenterai pas davantage à ce stade. Je n’ai pas encore connaissance des attendus de la décision. Je souhaite de tout mon cœur que l’appel, et les garanties que pourra apporter l’OL — et surtout celles de John Textor et de ses associés au sein d’Eagle Football Holding — permettront de revenir sur cette situation inédite. Je resterai, comme je l’ai toujours été, vigilant et profondément attaché à l’avenir de notre club. » Un avenir plus flou que jamais, en ce début de semaine.