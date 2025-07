L’OL s’est imposé ce samedi contre Villefranche sur Saône (1-0). Paulo Fonseca a félicité ses joueurs, à commencer par les jeunes.

Pour son premier match amical de la saison, l’OL s’est imposé ce samedi contre son voisin de Villefranche sur Saône (1-0) grâce à un penalty de Corentin Tolisso. Après la rencontre, Paulo Fonseca s’est voulu satisfait.

« Tout va bien » pour Mikautadze

«Je pense que c’était un bon match, a commenté le Portugais. Les joueurs étaient fatigués de notre travail de la semaine mais je suis content de la prestation. J’ai fait un mix entre jeunes et cadres. J’ai bien aimé le courage des jeunes. Ils ont compris mon système et je suis très content des jeunes. C’est vrai qu’avec les joueurs les plus importants c’est plus facile mais le mix de joueurs a apporté beaucoup de choses. » Interrogé sur l’absence de Georges Mikautadze, Fonseca a rassuré. « Tout va bien. Georges est blessé. Il va reprendre dans les prochains jours.»