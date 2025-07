L’avenir de John Textor au sein d’Eagle Group ne tient plus qu’à un fil…

Les déboires continuent pour John Textor. Alors que l’OL a finalement échappé à une rétrogradation administrative en L2, l’homme d’affaires américain se retrouve plus que jamais fragilisé. Critiqué pour sa mauvaise gestion, il a été mis en retrait de la gestion d’Eagle Group, le nouveau nom d’OL Groupe, dont il n’est plus le président, et L’Equipe indique que ses principaux associés (Michele Kang, Jean-Pierre Conte, Michael Gerlinger, Mark Affolter) lui tournent de plus en plus le dos.

Sa gestion calamiteuse de l’OL pourrait tout lui faire perdre

«Je suis présidente d’Eagle Football Group et d’OL SASU (le club), et Michael (Gerlinger) est directeur général. J’ai 100 % du contrôle opérationnel sur les deux entités. Aucune autre personne ne peut influer sur nos décisions du quotidien. J’ai dû apprendre très vite l’état réel de la situation. J’ai compris où se trouvait la trésorerie»», avait glissé Michele Kang mercredi dernier au sortir de la DNCG. Et toujours selon L’Equipe, Textor pourrait être purement et simplement débarqué… «Cela peut s’effectuer via un arrangement négocié, via une dilution de l’actionnariat, via des procédures judiciaires autrement plus sévères que celle opposant Textor au fonds Iconic depuis deux ans, ou via la prise de contrôle pure et simple par nantissement si la valeur de l’actif OL était trop dépréciée», croit savoir le quotidien français.