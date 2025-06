OL : les Bad Gones veulent la tête de Textor !

Le groupe Ultra enrage après l’Américain, tenu pour responsable numéro 1 de la rétrogradation de l’OL en L2.

Ce mardi soir, l’OL a été relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG. Après son audition , John Textor était pourtant confiant. « On est plutôt satisfait avait glissé l’Américain avant le verdict. La DNCG est au courant de ce qu’on a proposé, notamment la vente des parts de Crystal Palace. Tout s’est passé comme on avait prévu. On a aimé ce qu’il s’est passé cette année. On a amené beaucoup d’argent, on a fait notre boulot. J’ai assez d’argent pour assurer l’avenir. » Comme quoi le successeur de Jean-Michel Aulas n’avait vraiment rien vu venir !

« John Textor n’a jamais été et ne sera jamais l’homme de la situation »

Les Bad Gones, comme l’ensemble des supporters lyonnais, sont dépités, et le groupe ultra vient de publier un communiqué à charge contre Textor. « John Textor n’a jamais été et ne sera jamais l’homme de la situation. Ce supporter de Botafogo doit maintenant disparaitre du paysage lyonnais », estiment les Bad Gones. Qui ajoutent : « Nous appelons ses nombreux créanciers à reprendre la main et à redonner les clefs de l’Olympique Lyonnais à quelqu’un qui saura respecter notre institution et laver les nombreux affronts qui lui ont été fait. Nous appelons au delà tous les amoureux de l’Olympique Lyonnais à venir à son secours, et que ceux là sachent qu’ils nous trouveront à leur côté pour redresser notre club, notre raison de vivre. Textor dehors. Allez l’OL ».