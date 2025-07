Ligue 1, Ligue 2 : L’UEFA tape fort sur l’OL !

L’UEFA vient de sanctionner l’OL ce samedi pour non respect des règles financières de l’UEFA. Et ça pourrait coûter très cher au club rhodanien…

Comme si cela ne suffisait pas… Alors que l’OL jouera son avenir en L1 devant la DNCG la semaine prochaine, c’est au tour de l’UEFA de sanctionner le club du Rhône. Ce samedi, l’UEFA lui inflige une sanction pour non respect des règles financières de l’UEFA.

Une amende pouvant aller de 12,5 à 50 M€

Dans un communiqué publié sur le site de l’instance européenne, la première chambre de l’organe de contrôle financier des clubs (CFCB) a indiqué que l’OL a été condamné à payer une amende de 12,5 M€ et que celle-ci pourrait grimper jusqu’à 50 M€ si les objectifs fixés ne sont pas remplis. « Le Club n’a pas respecté les exigences de stabilité énoncées aux articles 85 à 92 du Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière (« CLFS ») – Édition 2024. En particulier, le Club n’a pas respecté la règle relative aux revenus du football en raison d’un déficit cumulé des revenus du football supérieur à l’écart acceptable lors de la saison 2024/25 (c’est-à-dire pour les périodes de déclaration se terminant en 2023 et 2024). Le club a également fait état d’un déficit prévisionnel des revenus du football pour la période de référence se terminant à l’adresse en 2025. Ce déficit a également été pris en compte par le CFCB dans l’évaluation globale de l’affaire. L’amende totale s’élève à 50 millions d’euros et sera payée de la manière suivante : Un montant inconditionnel de 12,5 millions d’euros et un montant conditionnel jusqu’à 37,5 millions d’euros si le Club dépasse de 20 millions d’euros ou moins les objectifs fixés. » Une nouveau pavé dans la mare dont Michele Kang, qui a remplacé John Textor, se serait bien passée. Merci qui ?