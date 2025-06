OL Mercato : les cas Caleta-Car et Tagliafico tranchés, un joueur de City vers Lyon !

Alors que l’Olympique Lyonnais attend son prochain passage devant la DNCG, les mouvements s’épaississent au rayon du mercato. Notamment dans le sens des départs.

🟨 Négociation en cours

L’OL va savoir. C’est à la fin du mois que le club rhodanien saura s’il est rétrogradé en Ligue 2 après son passage devant la DNCG. Pour continuer à renflouer les caisses après le départ juteux de Rayan Cherki à Manchester City, John Textor étudie plusieurs départs dont celui de Duje Caleta-Car.

Caleta-Car poussé vers la sortie

Selon Foot Mercato, l’OL ne compte plus sur le défenseur central croate, lassé de sa situation et qui a des touches à Sunderland, Besiktas et Trabzonspor. L’OL ne retiendra pas son joueur et va sans doute perdre Nicolas Tagliafico. En fin de contrat, le champion du monde intéresse plusieurs clubs anglais et un départ départ reste plus que probable même si Lyon essaye de le convaincre de rester la saison prochaine.

Issa Kaboré de City à l’OL ?

Au rayon des arrivées, Fabrizio Romano explique que l’OL s’est renseigné sur le milieu défensif, Maximilian Oyedele qui évolue au Legia Varsovie. Anderlecht et le Club Bruges sont aussi sur les rangs d’un joueur formé à Manchester United. Autre piste : Issa Kaboré. Après le transfert de Cherki à Manchester City, Lyon discute d’un prêt du latéral burkinabé, indésirable chez les Citizens. Jamais apparu sous Guardiola, ce dernier pourrait rebondir du côté du Groupama Stadium.

« Le coup d’œil de But FC »

« L’OL veut dégraisser et cette opération doit continuer avec des joueurs comme Duje Cale-Car, qui contribue à grossir la masse salariale alors que son niveau n’est pas au rendez-vous. Du côté des arrivées, la piste menant à Issa Kaboré, déjà suivi en Ligue 1, serait une bonne pioche même si la copie vierge rendue par l’ancien Marseillais avec Pep Guardiola peut faire réfléchir. »