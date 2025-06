OL Mercato : Tagliafico a tranché, un champion de Belgique en approche

En fin de contrat, le latéral gauche argentin Nicolas Tagliafico a finalement décidé de ne pas prolonger à Lyon. Des Gones qui lorgnent le milieu belgo-congolais Noah Sadiki.

🟧 Piste crédible

Ce lundi, le marché des transferts s’ouvre pour la deuxième fois. La FIFA a décidé de le fermer le temps pour les clubs impliqués dans le Mondial des Clubs de poser pied aux Etats-Unis. La compétition étant lancée, l’intersaison peut de nouveau battre son plein, avec son lots de rumeurs. Nombreuses sont celles qui concernent l’Olympique Lyonnais, même si les dirigeants rhodaniens vont attendre leur passage devant la DNCG, dans quatorze joueurs, avant d’officialiser des arrivées.

D’ici là, ce sont surtout les départs qui seront privilégiés. Et à ce niveau, celui de Nicolas Tagliafico (32 ans) est acté. En fin de contrat, le latéral gauche argentin avait laissé la porte ouverte à une prolongation. Sa direction y était d’ailleurs favorable puisqu’elle lui a fait une offre. Mais Tagliafico est notamment courtisé par des clubs anglais et, selon Nicolo Schira, il a pris la décision de quitter les Gones après trois années faites de hauts et de bas.

Dans le sens des arrivées, Sacha Tovalieri annonce un intérêt de l’OL pour le jeune milieu belgo-congolais Noah Sadiki (20 ans). Tout frais champion de Belgique avec l’Union Saint-Gilloise, ce joueur capable d’évoluer milieu défensif, un cran plus haut ou latéral droit est coté 12 M€ par Transfermarkt. Il serait également dans le viseur de Wolfsburg.

« Le départ de Nicolas Tagliafico ne constituera pas une immense perte sur le plan sportif car l’Argentin, s’il est fiable, est loin d’être un footballeur inoubliable. Mais ce qui inquiète, c’est que l’OL semble miser sur des profils toujours plus jeunes, à commencer par Noah Sadiki. La jeunesse, c’est bien, à condition qu’elle soit encadrée par des joueurs expérimentés… comme Tagliafico ! »

