OL : Textor va faire appel, comment peut-il encore éviter le drame ?

Ce mardi 24 juin, de nombreux clubs sont passés devant la DNCG, dont l’OL. Une audition très attendue et qui a vu l’OL se faire rétrograder en L2. Une bombe ! Le club va sans doute faire appel. Mais avec quelles chances de s’en sortir ?

Après son audition devant la DNCG, John Textor était confiant. « On est plutôt satisfait avait glissé l’Américain avant le verdict. La DNCG est au courant de ce qu’on a proposé, notamment la vente des parts de Crystal Palace. Tout s’est passé comme on avait prévu. On a aimé ce qu’il s’est passé cette année. On a amené beaucoup d’argent, on a fait notre boulot. J’ai assez d’argent pour assurer l’avenir. » Comme quoi le successeur de Jean-Michel Aulas n’avait vraiment rien vu venir. Car peu après 20h30, le verdict est tombé, avec l’effet d’une bombe. La DNCG a maintenu sa décision hivernale de rétrograder l’OL.

Un dépôt de bilan évoqué

Textor ayant vendu ses parts de Crystal Palace (pour 200 M€), ainsi que Rayan Cherki à Manchester City (pour 42 M€), on ne s’attendait pas à cette issue, terrible pour Lyon. Le club rhodanien a désormais une semaine pour faire appel et l’OL va logiquement faire appel de cette décision dans les sept prochains jours selon RMC. Cela donnera quelques jours de plus à John Textor et au club pour apporter les garanties financières exigées.

Cet hiver, Lyon avait déjà été relégué, à titre conservatoire, en raison d’une dette de 175 millions d’euros. Depuis, John Textor et Eagle Group ont procédé à plusieurs grosses ventes de joueurs, et l’homme d’affaires vient donc aussi d’annoncer la vente de ses parts de Crystal Palace. A-t-il déjà reçu les fonds de cette vente ? Et si non, est-ce que ce sera le cas dans les jours à venir ? Est-ce que certains joueurs seront transférés en urgence ? L’OL peut espérer quelques millions pour son milieu argentin Thiago Almada, sollicité par Benfica, ou pour son gardien brésilien Lucas Perri. Mais sera-ce suffisant ? Ce soir, c’est bien la L2 qui pend au nez de l’OL. Et certains suiveurs bien connus du club vont même jusqu’à imaginer un dépôt de bilan s’il ne parvenait pas à être repêché en L1. C’est le terrible destin qu’avait annoncé le journaliste Vincent Duluc, il y a un mois, dans L’Equipe…