OM Mercato : accord trouvé avec Paixao (Feyenoord) !

En attendant de se mettre d’accord avec le Feyenoord Rotterdam sur une indemnité, l’OM se serait déjà entendu contractuellement avec Igor Paixao.

🟨 Négociation en cours

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l’information de L’Equipe concernant l’OM et Igor Paixao. Le quotidien sportif assurait que la direction phocéenne avait formulé une première offre de 28 M€ au Feyenoord Rotterdam pour son ailier brésilien de 25 ans. Dans la foulée, la presse néerlandaise, via De Telegraaf, a précisé que le champion d’Europe 1970 n’avait pas donné suite et qu’il n’écouterait aucune offre inférieure à 30 M€. Mais ce soir, RMC apporte de nouveaux éléments à ce qui pourrait être le feuilleton de l’été du côté de l’OM.

Paixao d’accord pour un contrat de cinq ans

Le premier, c’est que l’OM et Igor Paixao seraient déjà d’accord sur la base d’un futur contrat de cinq ans. Ce qui signifie que le Brésilien est d’accord pour venir. Certains supporters marseillais avaient d’ailleurs remarqué qu’il s’était mis à suivre les comptes officiels du club ces derniers jours. Il a également liké le célèbre tifo sur tout le Vélodrome lors d’un Clasico, qu’un fan lui avait envoyé.

La seconde, c’est que l’OM aurait formulé deux offres au Feyenoord. La seconde serait un prêt avec option d’achat obligatoire de 24 M€. On est donc en dessous des 28 M€ avancés par L’Equipe. Et très loin de la trentaine de millions attendue par le club néerlandais. RCM assure que les négociations continuent entre les deux directions.

« Le coup d’œil de But FC »

« Les dirigeants de l’OM prennent un risque à partir d’aussi loin dans les négociations, vu la concurrence pour Paixao. Si le Feyenoord attend réellement 40 M€, ou même 30 M€, proposer un prêt avec option d’achat obligatoire semble hasardeux. »