FC Barcelone : Vitor Roque crée de grosses tensions au Brésil, il risque une suspension XXL !

L’ancien joueur du Barça est dans la tourmente…

Après une expérience difficile au Barça, Vitor Roque s’est bien relancé et il enchaîne les buts depuis son retour au Brésil du côté de Palmeiras, si bien qu’il fait partie de la sélection qui va disputer deux matchs amicaux demain et mardi face au Sénégal et à la Tunisie.

Vitor Roque accusé d’un message homophobe

Mais si Vitor Roque fait la Une des médias brésiliens ce vendredi, c’est parce qu’il est visé par une procédure disciplinaire après un message posté sur les réseaux sociaux. Le mois dernier, après la victoire de Palmeiras face à São Paulo en octobre, l’ancien joueur du Barça avait publié l’image d’un tigre dévorant un cerf sur Instagram. Or, le mot «cerf» est un terme utilisé comme insulte homophobe dans l’argot local. Et Vitor Roque risque jusqu’à dix matchs de suspension. « Je n’ai pas peur. Les avocats de Palmeiras s’occupent de l’affaire», a-t-il réagi.