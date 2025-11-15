FC Barcelone Mercato : un géant italien s’attaque à Lewandowski, les négociations vont débuter !

Le Polonais, en fin de contrat au Barça, pourrait se diriger vers l’Italie.

Alors que Robert Lewandowski est en fin de contrat en juin prochain, ce mardi, en conférence de presse, le Polonais de 37 ans a avoué qu’il n’avait pas encore décidé pour son avenir. Le Barça ne lui ayant toujours pas soumis de prolongation, il semble se diriger vers la sortie, l’option la plus probable surtout qu’il dispose d’un salaire XXL.

Milan veut Lewandowski

Selon Sacha Tavolieri, l’AC Milan, qui prépare un été ambitieux, pourrait bien tenter le coup. « Igli Tare, récemment approché par l’entourage du Polonais, devrait rencontrer dans les prochaines semaines l’agent de Lewandowski, Pini Zahavi, afin de discuter d’une éventuelle structure salariale compatible avec les finances des Rossoneri », croit savoir le journaliste belge. Qui ajoute que « l’idée du club lombard serait de réaliser un coup similaire à celui d’Olivier Giroud, recruté à un âge avancé mais devenu un élément clé du projet milanais », et que Zlatan Ibrahimović « pousse fortement pour cette opération ».