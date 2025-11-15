Un coach rêve d’associer Mbappé et Lamine Yamal !

Le sélectionneur russe a été interrogé sur l’attaquant qu’il aimerait avoir dans son équipe. Et sa réponse a fusé !

Valey Karpin, l’ancien joueur du Celta Vigo notamment, s’est illustré ces derniers jours en recadrant Matvey Safonov, le portier du PSG, auteur d’une piètre prestation en amical contre le Pérou et qui est rentré à Paris dans la foulée.

Karpin fan de Mbappé, Yamal et Kane

Hier, en conférence de presse, Karpin a eu droit à une question assez insolite. Un journaliste lui a en effet demander quel joueur il rêverait d’avoir avec sa sélection. Et sa réponse a été celle-ci : « Si j’avais le choix, je choisirais Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Il nous faudrait probablement aussi un attaquant, alors disons Harry Kane !» Pas mal comme trio, même si la présence de Kane obligerait Mbappé à se décaler sur la gauche !