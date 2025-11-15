Real Madrid : Booba ne lâche pas Mbappé et en remet une couche sur le clash avec Orelsan

Une fois de plus, le rappeur Booba a profite du clash entre Kylian Mbappé et Orelsan pour se moquer de l’attaquant du Real Madrid.

Depuis le début du bras de fer public entre Kylian Mbappé et Orelsan, Booba n’a pas manqué de s’immiscer dans la polémique, et ses railleries prennent une tournure particulièrement cinglante. Le rappeur des Hauts‑de‑Seine a une nouvelle fois profité de l’épisode déclenché par Orelsan pour enfoncer Mbappé sur X.

« En gros si tu croises M’Bappé et qu’y fait la tortue ninja il est cuit!!! C’est fort nan c’est vraiment fort!!! Mais en vrai si il aimait autant son club, il jouerait pour son club. C’est toi le bon 🙌🏾 Et pour pas un rond 😂🙌🏽🏆🚀 » a lancé Booba, ironique, en réponse à une vidéo d’Orelsan qui parle de sa passion pour les sports de combats.

Booba ne lâche pas Mbappé

Mais au-delà de cette attaque caricaturale, Booba accuse aussi Mbappé d’un manque de loyauté envers son propre club, le SM Caen. Il affirme que Mbappé, bien qu’étant l’un des principaux actionnaires, ne serait pas fidèle à son engagement, en sous-entendant qu’il ne vit pas sa passion pour Caen comme un véritable projet personnel. Cette critique fait écho à l’intervention d’Orelsan, qui, dans son morceau La Petite Voix, tacle les « Mbappé » pour la gestion du club normand : « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. »

Booba, quant à lui, soutient ouvertement Orelsan dans cette joute verbale. Par ses réponses, Booba valide la punchline d’Orelsan et remet en cause l’argument de Mbappé, qui avait affirmé que le rappeur aurait tenté d’entrer dans le capital du club à hauteur de 1 %… sans payer, « parce qu’il n’a pas un rond ».

Mbappé vraiment engagé à Caen ?

Pour Booba, cette critique est d’autant plus légitime que le SM Caen traverse une crise sportive et économique : le club, racheté par Mbappé via sa structure d’investissement, connaît des résultats décevants, ce qui renforce l’attaque de Booba sur la sincérité de l’engagement du footballeur.

En résumé, Booba ne se contente plus de critiquer Mbappé sur le terrain musical : il profite du clash entre lui et Orelsan pour souligner ce qu’il perçoit comme une incohérence entre les déclarations de Mbappé et la réalité de sa gestion du club de Caen. À travers des formules acérées et des moqueries, Booba envoie un message clair : selon lui, Mbappé n’est pas à la hauteur, ni comme joueur, ni comme propriétaire.