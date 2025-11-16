OL Mercato : une immense surprise avec Endrick (Real Madrid) ?
FC Barcelone Mercato : un chèque XXL et 4 options de folie lancés pour l’après Lewandowski !

Victor Osimhen (Galatasaray)
Bastien Aubert
16 novembre 2025

Le FC Barcelone prépare un mercato retentissant pour l’été prochain. Sur la table : l’après-Lewandowski, un nouveau numéro 9 de classe mondiale et une stratégie financière qui change la donne. Alors que la légende polonaise approche d’un tournant décisif, les dirigeants catalans manœuvrent déjà dans l’ombre pour placer le club au cœur de la scène européenne.

Lewandowski sur le départ : une nouvelle ère s’annonce

L’heure tourne pour Robert Lewandowski. À 37 ans, l’attaquant phare du Barça voit arriver la fin de son contrat, même s’il garde la main sur une éventuelle prolongation d’un an. Mais la confiance s’est installée : la succession de la star polonaise est désormais lancée du côté des décideurs blaugranas. Le vestiaire, le staff et la direction anticipent une page qui se tourne, alors que l’intéressé se veut mesuré sur sa décision, précise-t-il en sélection ces derniers jours.

Si l’hypothèse d’un départ en cours de saison est écartée (Lewandowski exclut une retraite ou un départ cet hiver), le Barça prépare déjà son attaque post-Lewy. L’enjeu : installer le nouveau visage de son secteur offensif sans délai.

Un budget mercato boosté par la masse salariale

Pour la première fois depuis longtemps, la perspective de changer de buteur ne s’accompagne pas d’une équation impossible pour les finances catalanes. Le départ de Lewandowski permettrait en effet de libérer jusqu’à 40 millions d’euros de masse salariale (salaires et charges). C’est un levier stratégique : le Barça satisfait ainsi aux exigences de la fameuse règle 1:1 imposée par la Liga, essentielle pour retrouver un rayonnement sur le marché des transferts.

Ce « jackpot » financier réinstalle le club dans la course aux grands attaquants. L’argent économisé sur le salaire de Lewy, combiné à d’autres leviers économiques, rend crédible l’arrivée d’un nouveau crack à la pointe de l’attaque barcelonaise.

Les pistes chaudes pour la succession : Kane, Álvarez, Guirassy, Osimhen

Au sommet de la short-list, un nom s’impose : Harry Kane. Le Britannique du Bayern est vu comme la perle rare, aussi bien pour la régularité de ses buts que pour sa capacité à peser dans les grands rendez-vous. Son expérience, ses statistiques impressionnantes (déjà 13 buts en 10 matchs cette saison), et sa clause qui plafonne à 65 millions d’euros, en font une priorité naturelle pour les Catalans.

Mais le marché est ouvert et le Barça ne laisse rien au hasard. Plusieurs alternatives haut de gamme sont examinées :

  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid) : jeune, percutant, référence en devenir sur la scène européenne
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) : puissance et sens du but, profil différent mais complémentaire
  • Victor Osimhen (Galatasaray) : vitesse, impact physique, valeur en pleine ascension

Derrière ces grandes manœuvres, le club cible un profil polyvalent, capable d’incarner le projet sportif pour les prochaines saisons. Un plan d’envergure, à la hauteur des ambitions du Barça.

Le contexte financier du Barça : atouts et limites

Ce renouveau offensif s’appuie aussi sur des recettes en nette progression. La réouverture prochaine du Nou Camp va démultiplier les affluences, avec à la clé d’importants revenus sur la billetterie, les espaces VIP et le sponsoring. Les compétitions européennes, dont la Ligue des Champions, représentent un autre appoint financier indispensable aux plans du board catalan.

Malgré tout, le contexte budgétaire reste contraint. Si la manne dégagée par le départ de Lewandowski offre une marge de manœuvre inédite, la capacité d’investissement reste étroitement surveillée en interne. Reste à savoir si, dans la bataille du mercato, le Barça pourra parvenir à ses fins et convaincre une star mondiale de devenir l’héritier du buteur polonais. Le scénario est lancé, la transition vers une nouvelle ère offensive ne fait que débuter.

