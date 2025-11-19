Alors que le nom de Lamine Yamal circule encore autour d’elle, Nicki Nicole a été aperçue très complice avec l’artiste mexicain Allan Arrieta à Las Vegas.

Nicki Nicole semble tourner la page Lamine Yamal et affiche une nouvelle complicité qui fait parler. Ce week-end à Las Vegas, la chanteuse argentine a été aperçue en compagnie d’Allan Arrieta, artiste mexicain, dans une ambiance détendue et très heureuse. Les deux stars ont profité du moment, laissant transparaître une complicité évidente entre eux.

Cette apparition intervient alors que certains fans n’ont pas oublié Lamine Yamal, avec qui Nicki Nicole avait été récemment associée. Le fait de la voir sourire et partager des instants complices avec Allan Arrieta ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. Les internautes n’ont pas manqué de souligner cette « revanche » implicite ou cette manière pour la chanteuse d’affirmer son indépendance sentimentale.

Entre éclats de rire et moments complices, Nicki Nicole et Allan Arrieta ont été photographiés en train de profiter pleinement de Las Vegas. Une sortie qui marque un tournant et laisse entendre que la chanteuse est prête à vivre pleinement le moment présent, loin des rumeurs et des histoires passées.