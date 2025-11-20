OM : Amine Gouiri de retour à Marseille demain !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : 9 joueurs vont vivre leur baptême du feu contre l’Athletic Bilbao !

FC Barcelone : 9 joueurs vont vivre leur baptême du feu contre l’Athletic Bilbao !
Laurent Hess
20 novembre 2025

C’est l’heure des retrouvailles avec le Camp Nou pour le FC Barcelone…

Le FC Barcelone va connaître un moment important samedi contre l’Athletic Bilbao. En effet, le Barça va retrouver le Camp Nou après un long exode à Montjuic. Un moment très attendu, différé à plusieurs reprises suite au retard pris par les travaux de rénovation de la mythique enceinte.

Flick aussi va découvrir le Camp Nou

Le quotidien catalan Mundo Deportivo précise qu’outre Hansi Flick, 9 joueurs de l’effectif blaugrana découivrir le Camp Nou pour la première fois. Il s’agit de Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joan Garcia, Marc Bernal, Roony Bardghji et Dro Fernández. Marcus Rashford et Wojciech Szczesny, eux, avaient déjà joué au Camp Nou, mais en temps que visiteurs. Quant à Lamine Yamal, ce ne sera que son deuxième match au Camp Nou après ses débuts contre le Betis Séville le 29 avril 2023.

FC BarceloneLiga
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

OM : Amine Gouiri de retour à Marseille demain !
OM...

OM : Amine Gouiri de retour à Marseille demain !

Par Louis Chrestian
OL : Une ancienne star de l’OL et du Real Madrid plutôt qu’Endrick pour le mercato ?
Mercato...

OL : Une ancienne star de l’OL et du Real Madrid plutôt qu’Endrick pour le mercato ?

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : 9 joueurs vont vivre leur baptême du feu contre l’Athletic Bilbao !
FC Barcelone...

FC Barcelone : 9 joueurs vont vivre leur baptême du feu contre l’Athletic Bilbao !

Par Laurent Hess
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a un chouchou avant le Mercato 

Par Bastien Aubert
Pablo Longoria (OM)
Ligue 1...

OM : Longoria mène un chantier colossal qui va révolutionner tout le club 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : Yamal fait encore scandale… en boîte de nuit ! 

Par Bastien Aubert
Roony Bardghji (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une recrue estivale déjà sur le départ en janvier !

Par Bastien Aubert
Greenwood et De Zerbi à l'OM
Ligue 1...

OM : Greenwood perdu, De Zerbi a commis l’irréparable avant Nice !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : la Ligue 2 ne veut plus de Lucas Stassin ! 

Par Bastien Aubert
Vue du Roazhon Park lors du match entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg.
Ligue 1...

Stade Rennais : la planète foot aura les yeux rivés sur le Roazhon Park samedi

Par Raphaël Nouet
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : OM, PSG, FC Barcelone… quelle serait la meilleure destination pour Tati ?

Par Bastien Aubert
Antoine Griezmann sur la pelouse du Bernabeu avant un match de NFL.
Mercato...

OM Mercato : les mots forts de Griezmann sur son avenir

Par Raphaël Nouet
Cazim Suljic sous le maillot de l'ASNL lors d'un match à Marcel-Picot.
AS Nancy Lorraine...

ASSE : un Nancéien va réaliser un rêve en jouant dans le Chaudron

Par Raphaël Nouet
Harry Kane déçu lors d'un match de la sélection anglaise.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone peut dire adieu à Harry Kane après cette crasse au Bayern !

Par Raphaël Nouet
Achraf Hakimi lors de la cérémonie des CAF Awards.
Ligue 1...

PSG : Achraf Hakimi décroche une récompense prestigieuse

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi lors de son dernier match avec l'OM, à Lens.
Ligue 1...

OM : 2 bonnes nouvelles avant Nice

Par Raphaël Nouet
La joie d'Alejandro Grimaldo après un but avec Leverkusen contre Paderborn.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone fonce sur un chouchou de Luis Enrique (PSG)

Par Raphaël Nouet
Erling Haaland célébrant un but avec la Norvège en Italie.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG rêve d’Haaland, l’OM de Griezmann, la polémique Mbappé rebondit

Par Raphaël Nouet
Kevin Fortuné à l'époque où il évoluait sous le maillot du RC Lens.
Ligue 1...

RC Lens : prison avec sursis pour un ancien Sang et Or !

Par Raphaël Nouet
Le centre Robert Louis-Dreyfus lors d'un entraînement de l'OM en 2011.
ASSE...

OM : un petit goût d’ASSE à la Commanderie

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, saluant son homologue marseillais, Roberto De Zerbi, avant un match.
FC Nantes...

Le RC Lens ne suit pas l’OM, le PSG et le Stade Rennais sur une polémique majeure

Par Raphaël Nouet
Endrick lors d'un entraînement du Real Madrid.
Mercato...

OL Mercato : Endrick, c’est démenti !

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé félicitant les supporters des Bleus après la victoire sur l'Ukraine (4-0).
Equipe de France...

Equipe de France : harcelé, Mbappé reçoit un soutien de poids

Par Raphaël Nouet
Lionel Messi célébrant un but avec l'Inter Miami.
FC Barcelone...

FC Barcelone : c’est officiel, adieu Messi et les millions promis !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet