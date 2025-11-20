FC Barcelone : 9 joueurs vont vivre leur baptême du feu contre l’Athletic Bilbao !

C’est l’heure des retrouvailles avec le Camp Nou pour le FC Barcelone…

Le FC Barcelone va connaître un moment important samedi contre l’Athletic Bilbao. En effet, le Barça va retrouver le Camp Nou après un long exode à Montjuic. Un moment très attendu, différé à plusieurs reprises suite au retard pris par les travaux de rénovation de la mythique enceinte.

Flick aussi va découvrir le Camp Nou

Le quotidien catalan Mundo Deportivo précise qu’outre Hansi Flick, 9 joueurs de l’effectif blaugrana découivrir le Camp Nou pour la première fois. Il s’agit de Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joan Garcia, Marc Bernal, Roony Bardghji et Dro Fernández. Marcus Rashford et Wojciech Szczesny, eux, avaient déjà joué au Camp Nou, mais en temps que visiteurs. Quant à Lamine Yamal, ce ne sera que son deuxième match au Camp Nou après ses débuts contre le Betis Séville le 29 avril 2023.