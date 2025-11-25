Alors qu’il affronte Newcastle en Ligue des champions (21h), Mason Greenwood (24 ans) revient sous les projecteurs anglais. Malgré ses performances à l’OM, son passé controversé laisse penser que toute idée de réhabilitation outre-Manche reste très éloignée.

Cet OM – Newcastle aurait pu marquer un tournant sportif pour Mason Greenwood. Première confrontation face à un club de Premier League en compétition officielle depuis son départ de Manchester United à l’été 2023, ce match de prestige aurait pu permettre à l’attaquant anglais de rappeler son talent au public britannique. Mais l’enjeu déborde largement du cadre sportif.

Selon le Daily Mail, Greenwood serait « obsédé » par l’idée de retrouver la sélection anglaise d’ici la Coupe du monde 2026. Un temps tenté par l’idée de représenter la Jamaïque – pays d’origine de sa mère –, il espère toujours convaincre l’Angleterre, avec laquelle il n’a été sélectionné qu’une seule fois, en 2020.

Mais la réalité est bien plus sombre. Même s’il venait à briller en Ligue des champions, son retour chez les Trois Lions n’est pas envisageable à court terme. D’après L’Équipe, son image reste profondément abîmée au Royaume-Uni depuis janvier 2022, quand des éléments très graves concernant sa vie privée avaient provoqué un choc médiatique et social. Bien que les charges aient été abandonnées en février 2023 et que sa situation personnelle semble désormais apaisée, l’opinion publique anglaise reste très marquée.

Un retour de Greenwood avec l’Angleterre impossible

Thomas Tuchel, actuel sélectionneur, avait déjà été clair en septembre au sujet du joueur de l’OM : « On ne l’envisage pas pour notre équipe. » Une position confirmée par Daniel Taylor (The Athletic), pour qui le risque de controverse serait bien trop élevé. Même son de cloche du côté de Natalie Burrell, figure engagée des supporters mancuniens : « Tant qu’il n’aura pas exprimé des regrets clairs, il ne pourra pas, selon moi, revenir jouer en Angleterre. »

Une idée également soutenue par Oliver Holt (Daily Mail), qui estime que la perception du joueur diffère entre la France et l’Angleterre, notamment en raison de certaines restrictions médiatiques sur ce dossier. Greenwood peut espérer s’imposer à l’OM et relancer sa carrière sur le plan purement sportif. Mais à l’heure actuelle, sa rédemption dans son pays natal semble extrêmement éloignée. Ce soir, il n’affrontera pas seulement Newcastle. Il jouera aussi face à son histoire.