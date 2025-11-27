OM : la qualité numéro 1 de Rulli à Marseille, défaut numéro 1 de Chevalier au PSG !

L’ancien international Johan Micoud a comparé les gardiens de l’OM et du PSG…

Dans L’Equipe du Soir, Johan Micoud est revenu sur l’excellent match de Geronimo Rulli mardi soir lors de la victoire de l’OM contre Newcastle (2-1). « Quand tu es dans une équipe et que tu vois la présence de ce gardien-là, ça te donne des forces supplémentaires », a glissé Micoud, qui a ensuite été interrogé sur les débuts délicats de Lucas Chevalier au PSG.

Selon Micoud, Chevalier n’a pas la présence de Rulli

« Chevalier a du mal à imposer sa présence, c’est-à-dire que quand il y a un attaquant qui arrive, tu te dis c’est jouable. Tu te sens fort quand t’as un gardien qui est comme Neuer, et qui te dégage cette sérénité. Rulli, c’est ce qu’il fait. » Un bel hommage pour le portier argentin de l’OM.