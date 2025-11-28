ASSE : quelle équipe contre Ecotay-Moingt ?
OGC Nice : Franck Haise sort sa carte anti licenciement, Ratcliffe s'étrangle !

OGC Nice : Franck Haise sort sa carte anti licenciement, Ratcliffe s’étrangle !
Laurent Hess
28 novembre 2025

L’ancien lensois est plus que jamais sur la sellette à l’OGC Nice…

L’OGC Nice pouvait égaler la pire série d’un club français en Coupe d’Europe en cas de 17e match consécutif sans victoire jeudi soir à Porto. Et le cauchemar s’est poursuivi pour les Aiglons qui ont encaissé un but après 18 secondes de jeu. Après une perte de balle de Terem Moffi, Gabri Veiga a trouvé le chemin des filets sur une frappe déviée par Dante. L’OGC Nice s’est finalement incliné logiquement (0-3). La 5e défaite en autant de matchs pour les hommes de Franck Haise, battus précédemment par la Roma (2-1), Fenerbahçe (2-1), le Celta Vigo (2-1) et Fribourg (3-1).

Virer Haise coûterait plus de 3 M€ à l’OGC Nice

Le Gym est en pleine crise et après cette nouvelle déroute, l’ancien lensois a confié qu’il avait proposé sa démission après la gifle face à l’OM (1-5). «J’ai proposé à mes dirigeants d’être l’électrochoc après Marseille, mais ce n’était pas le moment. Maintenant, pas de démission non, j’assume mes responsabilités et je n’abandonnerai pas mes joueurs. Mais si ça doit être la solution (son limogeage), je suis prêt à l’accepter. Je me bats avec nos armes mais si je dois être un jour le fusible et la solution… » Le message est clair : si Ineos veut virer l’ancien lensois, il n’a qu’à appuyer sur le bouton. Mais comme le rappelle L’Equipe, Haise a été prolongé en septembre dernier jusqu’en 2029 et son limogeage coûterait une fortune à Ineos (entre 3 et 4 millions d’euros) en indemnités de licenciement. « Il est peu probable que l’actionnaire valide une telle dépense si les dirigeants du Gym venaient à évoquer cette éventualité avec la famille Ratcliffe », estime le quotidien sportif.

