Revue de presse : Haise soutenu à Nice, 2 options pour remplacer Gradit à Lens, Toulouse décimé avant l'OM
PSG : le groupe pour Monaco est tombé, 3 jeunes présents 
Bastien Aubert
29 novembre 2025

Le Paris Saint-Germain se déplace ce week-end sur la pelouse de Monaco pour la 14e journée de Ligue 1. Pour ce choc du haut de tableau, l’effectif convoqué par Luis Enrique retient toutes les attentions, entre retours confirmés, forfaits majeurs et présence de jeunes talents ambitieux. Analyse d’un groupe où chaque choix technique peut faire basculer la rencontre.

Les choix de Luis Enrique pour Monaco

Le technicien espagnol a retenu un groupe mêlant cadres expérimentés et jeunes éléments, prouvant sa volonté d’équilibrer performances immédiates et préparation du futur. Lucas Hernandez, sanctionné récemment lors d’une rencontre européenne, reste disponible pour la Ligue 1 et viendra densifier le secteur défensif. Une configuration qui laisse peu de place à la surprise, mais tout le monde attend de voir l’impact du dernier coup dur pour Ousmane Dembélé avant le choc face à Monaco sur le rendement offensif parisien.

Les absences notables et les retours décisifs

L’infirmerie du PSG reste tristement fréquentée avant ce gros rendez-vous. Achraf Hakimi, joueur clé sur le flanc droit, reste indisponible, privant Paris de sa percussion et de sa vitesse. Même sort pour le prometteur Doué.

Le cas de Nuno Mendes interpelle tout particulièrement : le latéral portugais, en proie à une nouvelle douleur, voit son retour repoussé. Sa situation pèse sur la gestion des couloirs parisiens, d’autant que son remplaçant désigné, Lucas Hernandez, devra hausser le ton.

Pour une vue d’ensemble, voici les principaux absents pour ce déplacement à Monaco :

  • Achraf Hakimi
  • Warren Zaire-Emery
  • Nuno Mendes (nouvelle douleur)
  • Doué

Coup de projecteur sur les jeunes parisiens sélectionnés

Dans un contexte de blessures et de gestion de l’effectif, Luis Enrique a choisi d’accorder sa confiance à plusieurs jeunes du centre de formation. Boly, Ndjantou et Mbaye intègrent ainsi un groupe de haut niveau, une étape qui pourrait compter pour la suite de leur évolution.

Ce choix traduit la volonté du staff d’anticiper certains besoins et d’insuffler un vent nouveau, alors que l’enchaînement des matches pèse sur les organismes. Les observateurs surveillent attentivement si ces jeunes auront un rôle actif face à l’exigence monégasque ou s’ils se contenteront d’un statut d’appoint.

