Luis Enrique a décidé de laisser Ousmane Dembélé sur le banc au coup d’envoi du choc entre l’AS Monaco et le PSG (17h). Un choix fort et stratégique qui pourrait peser lourd selon le scénario du match.

Luis Enrique a tout prévu ce samedi : le PSG débarque au Stade Louis-II avec une équipe pensée pour contrôler et priver l’AS Monaco d’espace. Selon L’Équipe, Lucas Chevalier gardera les buts, épaulé par une charnière Pacho – Zabarniy, sécurisée et capable de repartir proprement. Lucas Hernandez occupera le couloir gauche, tandis que le côté droit est laissé au latéral de fortune Warren Zaïre-Emery.

Au milieu, la structure repose sur Vitinha, capitaine et véritable régulateur, associé à Fabián Ruiz pour dicter le tempo, et Lee Kang-in pour dynamiser les transitions. Un milieu du PSG pensé pour garder le ballon, accélérer au moment décisif et couper les circuits adverses.

Demblé préservé à Monaco ?

Devant, Luis Enrique devrait opter pour Ibrahim Mbaye dans un rôle hybride à droite, capable de rentrer dans le cœur du jeu à chaque incursion. À gauche, c’est Kvicha Kvaratskheila, dont la percussion et l’intensité peuvent faire vaciller la défense monégasque. Sonny Mayulu devrait être titularisé en pointe, privilégié pour ses appels dans la profondeur et sa mobilité.

Et Ousmane Dembélé dans tout ça ? L’ailier français débuterait sur le banc avec une idée claire : Luis Enrique veut garder une vraie arme de rupture pour la seconde période. Dembélé peut transformer un match en quelques secondes, surtout face à une équipe monégasque qui pourrait fatiguer rapidement si le PSG impose le rythme.