FC Barcelone Mercato : le Barça rapproche Marcus Rashford du PSG !

Alors que Marcus Rashford jouit toujours d’une belle cote au PSG, le FC Barcelone ne le retiendra pas forcément au delà de son prêt…

Le feuilleton Marcus Rashford au PSG rebondit depuis jeudi. Depuis plusieurs années maintenant l’attaquant anglais est annoncé du côté de la capitale et selon TodoFichajes, l’intérêt du PSG pour Rashford est toujours aussi prononcé.

Le FC Barcelone hésite à acheter Rashford

Le média espagnol révèle en effet que le PSG est en train d’élaborer une stratégie pour détourner l’attaquant, prêté cette saison au Barça par Manchester United. Alors que le club catalan dispose d’une option d’achat de 30 M€ pour conserver Rashford, le PSG préparerait une offre de 50 M€ pour attirer l’international anglais, impliqué dans 15 buts en seulement 16 rencontres cette saison. Et ce vendredi, une nouvelle info éloigne Rashford du Barça. Selon The Athletic, le club blaugrana n’aurait rien laissé filtrer d’une quelconque volonté de lever l’option d’achat de Rashford. Le média laisse entendre qu’à 29 ans, l’Anglais serait considéré comme étant un peu trop vieux pour inciter le board du FC Barcelone à miser 30 M€ sur lui. A suivre…