RC Lens : le club communique sur la blessure de Gradit, elle est terrible !
PSG : Luis Enrique sonne l’alarme après la rechute inquiétante de Nuno Mendes

Louis Chrestian
28 novembre 2025

À la veille d’un choc face à Monaco qui sent la poudre, le Paris Saint-Germain doit faire face à un nouveau coup dur. Déjà privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le club de la capitale voit Nuno Mendes rejoindre l’infirmerie… encore une fois. Une rechute qui commence à inquiéter au plus haut point et sur laquelle Luis Enrique a livré quelques confidences en conférence de presse.

Nuno Mendes rechute : un retour express… stoppé net

On croyait enfin revoir le Nuno Mendes que Paris attend depuis des mois. De retour après deux semaines d’arrêt en raison d’un souci au genou, le latéral portugais n’a joué qu’une mi-temps lors de la victoire parisienne face à Tottenham (5-3). Un passage éclair sur les terrains, vite gâché par une nouvelle douleur.

Le club a officialisé le verdict ce vendredi :

« Blessure minime à la cuisse droite » pour le numéro 25, qui restera en soins dans les prochains jours.

Résultat : forfait pour Monaco, samedi à 17h. Une absence lourde au moment où Paris commence enfin à trouver du rythme, mais une absence qui pose aussi question. Gestion physique ? Précipitation ? Coup du sort ? Le problème est là.

« C’est inquiétant quand un joueur ressent un problème en plein match »

Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique n’a pas voulu s’étendre, mais son inquiétude était impossible à cacher.

« Il ne sera pas disponible demain. C’est une préoccupation quand un joueur dit pendant un match qu’il a un petit problème. À la mi-temps, il en a parlé, on a préféré rester calmes. S’il y avait une finale demain, il voudrait jouer, mais il doit récupérer. »

Un message clair : on ne prendra aucun risque avec Mendes. Mais aussi un aveu : le Portugais n’est toujours pas sorti du tunnel.

Fatigue générale : Luis Enrique allume un voyant rouge

Quelques minutes plus tôt, l’entraîneur parisien avait déjà lâché un indice sur l’état général du groupe… et du staff.

« Je suis fatigué après les matchs. Les joueurs aussi. Jouer tous les trois jours, c’est être dans une équipe de très haut niveau, mais ça pèse sur les organismes. »

Le rythme infernal, les déplacements, la pression : tout commence à s’accumuler. Paris enchaîne, mais Paris s’use. Et Nuno Mendes en est la dernière victime.

Un PSG diminué pour un choc majeur

Leader de Ligue 1, le PSG se déplace à Monaco avec plusieurs inconnues et un effectif une nouvelle fois amoché. Sans sa flèche portugaise à gauche, Luis Enrique devra recomposer. Et croiser les doigts pour que cette énième rechute ne tourne pas au feuilleton interminable.

Le club l’espère : une semaine de repos pourrait suffire. Mais la réalité est têtue : tant que Mendes ne parvient pas à aligner plusieurs matches sans pépin, Paris restera dans le flou.

PSG
