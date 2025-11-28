PSG Mercato : Paris a revu ses plans pour Bouaddi (LOSC) !

La pépite du LOSC plait beaucoup au PSG et une nouvelle tendance semble se dégager…

Le PSG s’intéresse à deux joueurs pour renforcer son milieu de terrain : Manu Koné, l’international français de l’AS Rome, et Ayyoub Bouaddi, la pépite du LOSC. Pour Koné, Paris songerait à débourser l’été prochain les 50 M€ demandés par la Roma. Et pour Bouaddi, une nouvelle tendance semble se dessiner.

Bouaddi au PSG dès cet hiver ?

Il y a quelques semaines, le compte X PSG Inside-Actus avait révélé l’intérêt du PSG pour le milieu du LOSC. A 18 ans, le joueur est très apprécié de Luis Enrique. Selon le Corriere dello Sport, Lille a prévenu le PSG, le Real Madrid et Manchester United que le prix du transfert se situerait entre 30 et 40 M€. Un montant que le PSG songerait à débourser dès cet hiver afin de devancer la concurrence. Ayyoub Bouaddi serait “le profil prioritaire” au milieu du terrain, et le PSG pourrait l’enrôler dès janvier avant de le prêter au LOSC pour terminer la saison. A suivre…