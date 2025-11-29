AS Monaco : on sait enfin si Pogba affrontera le PSG

C’est le grand soir au stade Louis II. Paul Pogba va vivre sa première convocation avec l’AS Monaco à domicile, à l’occasion d’un sommet très attendu face au PSG (17h). Son nom sur la feuille de match suscite curiosité, impatience et aussi espoirs dans les tribunes monégasques.

Première au Louis II pour le champion du monde

Quelques mois après son arrivée sur le Rocher, pogba s’apprête à fouler le banc monégasque pour ce choc au sommet. L’ancien joueur de la Juventus, champion du monde en 2018, va découvrir l’ambiance de son nouveau public dans une affiche brûlante de Ligue 1.

Déjà aperçu au sein du groupe lors d’un déplacement à Rennes, après un retour remarqué du côté breton, Pogba va maintenant vivre l’intensité d’une grande affiche à domicile.

Les choix du coach : Pogba sur le banc, Zakaria et Dier absents

Pas question toutefois de précipiter son retour en tant que titulaire. Pogba commencera sur le banc, signe que le staff monégasque prend le temps de le réintégrer progressivement. Un choix qui en dit long sur la gestion de son état physique après une série de blessures et d’incertitudes.

L’équipe devra composer sans Denis Zakaria, suspendu pour cette rencontre, ainsi que sans Eric Dier et Mawissa, tous deux toujours à l’infirmerie. Leur absence rebat légèrement les cartes au cœur du jeu, mais confère aussi une responsabilité accrue aux autres cadres.

Un groupe quasi au complet pour défier Paris

Mis à part ces absences notables, le groupe de Monaco est presque au grand complet. Cette configuration rare permet à l’entraîneur d’aligner une formation ambitieuse, avec un banc de qualité et l’opportunité de faire entrer du sang neuf comme Pogba en seconde période.

Le PSG, qui se présente au Louis II avec ses ambitions habituelles, sait qu’il trouvera en face une équipe de l’ASM déterminée et revancharde. L’attente autour du champion du monde français, prêt à enflammer son nouveau stade, met encore un peu plus de piment à ce choc de Ligue 1.

Pour rappel, l'arrivée de Pogba du côté de Monaco cet été a marqué le mercato. Les fans espèrent désormais voir éclore son talent sous les couleurs de l'ASM, un défi à la hauteur de son nom dans un match sous haute tension.