OM : Greenwood veut déloger le PSG, il croit au titre et en De Zerbi

La star de l’OM Mason Greenwood s’est confié sur sa forme et ses objectifs. Il vise le titre en Ligue 1.

Après Angers, l’OM a raté une nouvelle chance hier soir de s’installer en tête de la Ligue 1 en se faisant accrocher par Toulouse (2-2). Un match nul décevant pour l’OM, toujours dauphin du PSG, quatre jours après une belle victoire en Ligue des champions contre Newcastle (2-1). Pour autant, Mason Greenwood veut croire au titre. C’est ce que l’Anglais a confié ce dimanche à Téléfoot.

Greenwood se sent bien à l’OM

« Nous avons signé pas mal de joueurs, des joueurs très, très forts. Nous nous sommes améliorés dans certains domaines, j’ai l’impression qu’on est un peu plus une équipe cette saison, on est tous sur la même longueur d’ondes, ça se voit. On est 2e et j’espère qu’on pourra continuer à se battre pour être numéro 1.» Le meilleur buteur de L1 a également fait l’éloge de son coach à l’OM, Roberto De Zerbi. «Je suis dans un très bon moment grâce au coach et mes coéquipiers, souligne le joueur du mois d’octobre en Ligue 1. Je me sens bien et j’espère m’améliorer, obtenir d’autres récompenses cette saison. Roberto De Zerbi ? C’est lui le cerveau de l’équipe, l’architecte de notre jeu, il m’aide à comprendre beaucoup mieux le foot, il m’aide au quotidien à m’améliorer. »