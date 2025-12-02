OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple

Selon Alexy Bosetti, les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi, ne seraient pas avérées. L’ancien attaquant du Gym a également fait passer un message à la direction du club et à Ineos…

Il fallait s’y attendre : Le parquet de Nice annonce ce mardi l’ouverture d’une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi. Dimanche, à leur retour de Lorient, les deux attaquants de l’OGC Nice ont été contraints de descendre du bus avant de recevoir des coups, des crachats des et insultes entraînant des rapports d’ITT. Le SLPJ de Nice se saisit de l’affaire pour des faits de violences aggravées, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, et non-empêchement d’un délit portant atteinte à l’intégrité corporelle. Des auditions sont déjà en cours.

Bosetti : « Je suis prêt à aider »

De son côté, l’Association des Ultras Populaire Sud de Nice assure n’avoir pas commis de violences…. « Aucun membre de l’association présent sur place n’a été témoin des prétendus violences ou dégradations alléguées par les joueurs. À cet égard, le rapport de police confirme une atmosphère hostile envers les joueurs, mais ne relève aucun fait de violence ou de dégradation. » Invité sur RMC ce mardi soir Alexys Bosetti, l’ancien attaquant du Gym, et membre de la Populaire Sud, a accrédité les propos de l’Association des Ultras Populaire Sud. « Moi j’oblige personne à jouer pour Nice. Il faut condamner les violences, mais moi, j’attends l’enquête et ce qui va ressortir. J’ai passé un moment au téléphone et d’après mes infos, des coups portés, des insultes racistes… Il y a des agents qui ont bien bossé lundi ». A entendre l’actuel attaquant de Milazzo, en Serie D italienne, les joueurs et leur entourage auraient donc exagéré les faits afin de favoriser leur départ. Bosetti (32 ans) a expliqué que les tensions ne dataient pas de ce week-end… « Ca fait un moment que ça bouillonne. La cocotte-minute était beaucoup trop forte. Je n’ai jamais vu 400 personnes à minuit au centre d’entrainement ». Et à lui d’adresser un souhait : « Aujourd’hui, je veux voir peut-être des joueurs moins bons à Nice, mais qui ont la grinta ! Mettez une identité dans ce club, l’argent ne fait pas tout ! Mettez des joueurs qui savent ce que c’est que ce maillot, où ils sont, même chez les jeunes. Il n’y a plus d’appartenance ni de résultats. Quand je vois le boulot de Lens aujourd’hui, comme ça bosse avec moins d’oseille qu’Ineos… Il faut une prise de conscience de l’actionnaire. Il faut des Niçois au club. Et moi je suis prêt à aider, dans n’importe quelle situation…»