OM : Les Mbappé pourrissent l’OM, Genesio s’amuse de De Zerbi
Laurent Hess
7 décembre 2025

La défaite de l’OM vendredi soir sur le terrain du LOSC a confirmé que le club phocéen et son entraîneur Roberto De Zerbi avaient leurs bêtes noires…

Quelle horrible copie rendue par l’OM à Lille vendredi soir ! On pensait que les Phocéens avaient bien profité de leur semaine sans match pour préparer ce choc face au 4e du classement. Raté. Et Roberto De Zerbi ne pouvait même pas se réfugier derrière les absences puisqu’en dehors de Pierre-Emile Hojbjerg (grippé) et Amine Gouiri (convalescent), tout le monde était disponible. D’ailleurs, l’entraîneur italien a été bien en peine au moment d’expliquer les raisons de ce revers. Heureusement, les statistiques, elles, ont parlé. Et ce n’est pas positif pour lui…

les Mbappé 16 – l’OM 0

La première stat, c’est que sur l’ensemble de la rencontre, l’OM a couru 113 kilomètres. C’est cinq kilomètres de moins que le LOSC, qui était pourtant devant au score depuis la 10e minute et s’est donc replié sur ses bases. Au niveau des courses à haute intensité, l’OM a également été dominé (589 contre 662). Autre statistique accablante pour RDZ : en 2025, l’OM n’a battu aucune grosse équipe de L1 à l’extérieur, hormis Strasbourg (2-1). Alors qu’il gagnait quasiment tous ses matches loin du Vélodrome en début de saison dernière, la tendance s’est inversée. C’est maintenant à domicile qu’il est intraitable et à l’extérieur qu’il est friable. Il s’est incliné à Paris (1-3), Monaco (0-3), Rennes (0-1), Lyon (0-1), Lens (1-2) et donc Lille (0-1). On notera encore que Bruno Genesio a confirmé son statut de bête noire de l’Italien puisqu’en 4 matches entre les deux techniciens, l’Italien n’a jamais battu le Français (1 défaites, 3 nuls). Autre stat : elle concerne Kylian Mbappé et Ethan, son petit frère, bourreau de l’OM dans le Nord. En effet, en 18 matchs face aux Mbappé, l’OM n’a jamais gagné, concédant 16 défaites (2 nuls).

