Pas en veine, hier, contre le LOSC (0-1), son club formateur, Benjamin Pavard n’était pas heureux de sortir. Et son avenir s’écrirait visiblement loin de l’OM…

Comme tous ses partenaires, Benjamin Pavard n’a pas été à la hauteur, hier, lors de la défaite de l’OM à Lille (0-1). Sauf que ce match lui tenait beaucoup plus à cœur car il est nordiste et a été formé au LOSC. C’est peut-être pour cela qu’il n’a pas apprécié de sortir à la 66e minute et n’a pas caché son mécontentement. A moins que ce soit parce qu’il estimait que Timothy Weah dans le couloir droit ou Leonardo Balerdi dans l’axe auraient eux aussi pu faire les frais du changement tactique voulu par Roberto De Zerbi pour tenter (en vain) de redynamiser son équipe.

Selon la presse italienne, l’OM ne lèverait pas son option d’achat

Selon le média italien Tutto Mercato Web, ce mécontentement pourrait être suivi d’un départ en juin prochain ! En effet, l’Olympique de Marseille aurait pris la décision de ne pas lever l’option d’achat du défenseur international auprès de l’Inter Milan. Celle-ci n’est pourtant « que » de 15 M€. Et Pavard a quasiment joué tous les matches depuis le début de la saison, réalisant la plupart du temps de très bonnes performances, même s’il a connu un petit coup de mou dernièrement. En outre, son père a affirmé vendredi à La Provence qu’il n’avait jamais vu son fils aussi heureux dans un club…

L’information de TMW est aussi prématurée qu’intriguante. Car on voit mal Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi prendre une telle décision aussi tôt dans la saison, surtout quand le joueur en question est plutôt bon. La tendance serait même plutôt à son recrutement définitif en cas de nouvelle qualification pour la Champions League en mai 2026…