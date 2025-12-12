PSG : grosses tensions autour de Barcola

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Après son match raté contre l’Athletic Bilbao mercredi soir, l’attaquant du PSG Bradley Barcola est ciblé sur les réseaux. Des insultes racistes sont déplorées.

Bradley Barcola n’est pas dans la forme de sa vie. L’attaquant du PSG l’a confirmé en passant à côté de son match mercredi soir en Ligue des champions sur le terrain de l’Athletic Bilbao (0-0). Et comme le note le site ParisTeam, l’ancien lyonnais est depuis deux jours ciblé par de violentes attaques.

Barcola menacé et insulté

Barcola en prend pour son grade mais les attaques vont bien au delà des critiques. L’ailier du PSG est victime d’insultes à caractère raciste et aussi de menaces. Inadmissible.

Bradley Barcola s’est pourtant imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus importants du PSG depuis son arrivée, à seulement 23 ans. Ses stats en attestent

les statistiques globales de Barcola au PSG

En Ligue 1

71 apparitions en championnat.

en championnat. 23 buts et 17 passes décisives avec le PSG en Ligue 1.

et avec le PSG en Ligue 1. Moyenne d’environ 0,32 but par match dans le championnat français.

Toutes compétitions

En combinant Ligue 1, Coupes nationales et Ligue des champions depuis son arrivée, il a totalisé environ 31 buts en 93 matches pour le PSG.

En Ligue des champions

33 apparitions en C1 avec le PSG.

en C1 avec le PSG. 4 buts et 7 passes décisives en Ligue des champions.

La saison 2024/25 avait été particulièrement réussie pour Barcola. Sur cette saison, il s’est montré très performant offensivement, avec 21 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues. Cette saison, ses stats sont en nette baisse avec seulement 5 buts et 2 passes décisives en 17 matchs. Et toujours aucun but en C1. Mais ceci ne doit pas justifier cela, évidemment…