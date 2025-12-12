À LA UNE DU 12 DéC 2025
[11:30]Revue de presse : Haise a un motif d’espoir pour l’OGC Nice avant ses retrouvailles avec le RC Lens, Moffi privé de CAN, Genesio vole au secours de Bouaddi (LOSC)
[11:00]Stade Rennais : le message fort d’Habib Beye à Seko Fofana
[10:30]Angers SCO – FC Nantes : les plans de Kantari dévoilés, sa première compo va surprendre !
[10:00]PSG : grosses tensions autour de Barcola
[09:30]Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Vinicius !
[09:00]FC Barcelone Mercato : Lautaro Martinez a donné son feu vert au Barça, un autre buteur prêt à débarquer en janvier !
[08:30]ASSE Mercato : insultes, menaces de mort… Anthony Mounier livre les dessous de son transfert avorté chez les Verts
[08:00]Real Madrid : la tendance se confirme pour Xabi Alonso, 3 favoris pour le remplacer
[07:30]Real Madrid : Benzema glisse un conseil Mercato et met au défi Kylian Mbappé
[07:00]PSG Mercato : une offre XXL dans les tuyaux pour recruter un crack !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : grosses tensions autour de Barcola

Par Laurent Hess - 12 Déc 2025, 10:00
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Après son match raté contre l’Athletic Bilbao mercredi soir, l’attaquant du PSG Bradley Barcola est ciblé sur les réseaux. Des insultes racistes sont déplorées.

Bradley Barcola n’est pas dans la forme de sa vie. L’attaquant du PSG l’a confirmé en passant à côté de son match mercredi soir en Ligue des champions sur le terrain de l’Athletic Bilbao (0-0). Et comme le note le site ParisTeam, l’ancien lyonnais est depuis deux jours ciblé par de violentes attaques.

Barcola menacé et insulté

Barcola en prend pour son grade mais les attaques vont bien au delà des critiques. L’ailier du PSG est victime d’insultes à caractère raciste et aussi de menaces. Inadmissible.

Bradley Barcola s’est pourtant imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus importants du PSG depuis son arrivée, à seulement 23 ans. Ses stats en attestent

les statistiques globales de Barcola au PSG

En Ligue 1

  • 71 apparitions en championnat.
  • 23 buts et 17 passes décisives avec le PSG en Ligue 1.
  • Moyenne d’environ 0,32 but par match dans le championnat français.

Toutes compétitions

  • En combinant Ligue 1, Coupes nationales et Ligue des champions depuis son arrivée, il a totalisé environ 31 buts en 93 matches pour le PSG.

En Ligue des champions

  • 33 apparitions en C1 avec le PSG.
  • 4 buts et 7 passes décisives en Ligue des champions.

La saison 2024/25 avait été particulièrement réussie pour Barcola. Sur cette saison, il s’est montré très performant offensivement, avec 21 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues. Cette saison, ses stats sont en nette baisse avec seulement 5 buts et 2 passes décisives en 17 matchs. Et toujours aucun but en C1. Mais ceci ne doit pas justifier cela, évidemment…

PSGOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, PSG